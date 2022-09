Pd, banchetti e gazebo nelle piazze biellesi, FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

"“Tra la gente e con la gente” questo è il refrain lanciato dalla Segreteria Provinciale per un più accentuato radicamento dei Circoli del Partito Democratico sul territorio Biellese. I banchetti e i gazebo del PD sono spuntati nelle piazze, nei mercati, nelle vie principali di Città e paesi sin dal mese di marzo e si sono moltiplicati in questo periodo elettorale per portare alle persone, alle famiglie e alle imprese le proposte del Partito Democratico sulle tante emergenze che il paese sta attraversando dopo la pandemia Covid e la guerra in Ucraina che non accenna a terminare. Abbiamo incontrato tanta gente, dialogato con le persone, raccolto le tante difificoltà quotidiane e la paura per il futuro, ci siamo confrontati e dialogato sulle proposte , incontrato anche indifferenza e astio verso la politica e tante recriminazioni per la caduta incomprensibile del governo Draghi . Erano in piazza i Circoli di Andorno/, Biella , Candelo , Cossato , Gaglianico, Valdilana.Altri sono programmati sino alla conclusione della campagna elettorale . La presenza nelle piazze e il dialogo con le persone continuernno in modo costante dopo la chiusura della parentesi elettorale. Buona votazione e a presto".