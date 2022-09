26 domande per area crisi Torino. Pichetto: "Governo e Mise confermano gli impegni presi con il territorio"

“Con la chiusura del bando per il piano di rilancio dell’area di crisi industriale del territorio di Torino, governo e Mise confermano gli impegni presi con il territorio nel sostenere gli investimenti produttivi necessari: e' per me motivo di grande soddisfazione. Alle ore 12 di oggi lo sportello online previsto dalla riforma della legge 181/89 si è chiuso con 26 domande di aziende, un incremento occupazionale di circa 400 nuovi addetti e richieste di agevolazioni pari a 93 milioni, a fronte della dotazione disponibile di 50 milioni. L'area di Torino è uno dei motori principali della crescita economica di questo Paese, pertanto merita una strategia di politica industriale mirata per irrobustire e rilanciarne l'innata vocazione manifatturiera”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.