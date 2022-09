Biscotti e mini gallette senza glutine: Azienda Agricola Catella amplia la sua selezione gluten-free

Lo shop dell’azienda agricola Catella si arricchisce e amplia la sua selezione di prodotti senza glutine; già dal 2018 il negozio presente all’interno dell’attività aveva accostato alla vendita del riso anche alcuni prodotti a base di riso e di mais, come le mini gallette.

Dopo un paio di anni, sono entrati in produzione anche i biscotti frollini “tutto riso”, realizzati senza lattosio e utilizzando esclusivamente farina di riso S. Andrea macinata nel mulino a pietra: “Abbiamo riscontrato che questa tipologia è una delle migliori in assoluto per produrre queste ricette; ha un’ottima resa e poco scarto nella fase di macinatura” spiega Lucia, la titolare.

I frollini, dopo aver riscosso grande successo tra i clienti, da quest’anno si sono “evoluti”: sono nati anche quelli alla liquirizia, alla mora e mirtillo e all’ortica. Tra i nuovi arrivati ci sono anche i biscotti di mais e riso, nelle varianti classica o al cacao.

In negozio sono a disposizione anche le farine di riso e di mais, sempre senza glutine, rigorosamente macinate a pietra.

Tutti i prodotti gluten-free vengono realizzati utilizzando il riso dell’azienda agricola Catella, lavorato dall’azienda agricola di Negro Viviana di Borgo D’Ale.

Azienda Agricola Catella si trova a Villanova Biellese (BI), presso la cascina Catella 4.

Per informazioni:

Telefono: 334 321 8969

Sito: www.risocatella.com

Facebook: www.facebook.com/societaagricolacatella

Instagram: www.instagram.com/societaagricolacatella