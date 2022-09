Scuola in lutto per la morte di Carla Vitali Barnabè, stimata docente di matematica e scienze (foto di repertorio)

Mondo della scuola in lutto per la morte di Carla Vitali Barnabè, stimata e apprezzata docente di matematica, fisica e scienze mancata oggi all'affetto dei suoi cari. Aveva 79 anni.

Originaria del Torinese, ha mosso i primi passi a Villar Perosa imparando le basi e i segreti di un mestiere che l'ha accompagnata per tutta la vita. A detta di colleghi e alunni, una brava insegnante capace di trasmettere amore e passione per la cultura.

All'inizio degli anni '80 si è trasferita nel Biellese con l'amato marito Giulio e il figlio Maurizio. Qui, ha educato e formato tanti giovani al Villaggio La Marmora, alla Marconi (dove negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di preside vicaria) e all'Istituto Tecnico Fermi.

Nel 2003 la meritata passione che non le ha impedito di svolgere opere di volontariato tra le fila dell'AISM Biella e di seguire il rione di San Paolo come consigliere di quartiere. Venerdì 23 settembre avrà luogo una Santa Messa in sua memoria nella chiesa di San Paolo, alle 10.