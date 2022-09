Rubata la bici di Antonino Barone, Moscarola: “Telecamere ripreso volto di chi l'ha rubata”

“Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso in volto l’autore del furto e sono già state consegnate alle forze dell’ordine”. A scriverlo, il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola sui propri canali social, a seguito della notizia del furto della bici di Antonino Barone, noto militante biellese.

“ Ieri sera verso le ore 21.45 in via Repubblica a Biella è stata rubata la bicicletta elettrica dell’amico Barone Antonino. Chiunque la vedesse in giro chiami o il 112 o la polizia locale 0153507228 – scrive Moscarola - Aiutiamo Antonino a ritrovare la sua bicicletta, è il suo unico mezzo per potersi muovere ed andare a lavorare!!! Aiutaci condividendo la segnalazione”.

