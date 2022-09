Malore alla guida, finisce fuori strada a Valdilana: anziana in prognosi riservata (foto di repertorio)

È in prognosi riservata, ricoverata all'ospedale di Torino, la donna di 78 anni rimasta coinvolta in un incidente autonomo.

È successo ieri pomeriggio, 20 settembre, a Valle Mosso, nel comune di Valdilana: la dinamica del sinistro è in fase di accertamento ma stando alle prime ricostruzioni la pensionata avrebbe perso il controllo dell'auto (forse a causa di un malore) e sarebbe finita fuori dalla carreggiata.

È stata subito soccorsa dal 118 e portata all'Ospedale degli Infermi di Ponderano per un sospetto trauma toracico. In seguito, è stata trasportata a Torino. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di rito.