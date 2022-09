Intervento dei Carabinieri a Borriana per una lite tra due cercatori d'oro di 52 e 69 anni, residenti fuori provincia. Stando alle ricostruzioni del caso, l'alterco sarebbe avvenuto per le rimostranze di uno dei due per la troppo vicinanza tra loro lungo il torrente Elvo nel corso delle loro ricerche.

Sembra che siano volate anche le mani. Sul posto i militari dell'Arma per riportare alla calma gli animi. Entrambi sono stati informati delle rispettive facoltà di legge.