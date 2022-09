Ladri a Cossato, col flessibile portano via il catalizzatore di un'auto in sosta (foto di repertorio)

Ladri in azione a Cossato nella mattinata di ieri, 20 settembre. A finire nel mirino un'auto posteggiata in un'area privata: stando alle ricostruzioni del caso, ignoti si sono impossessati del catalizzatore utilizzando un flessibile. Il valore è di circa 700 euro. Una volta scoperto l'accaduto, il proprietario, un uomo di 61 anni residente in città, si è rivolto ai Carabinieri. Sembra che due uomini abbiano commesso il fatto. Le indagini sono in corso.