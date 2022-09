Cossato: Si ribalta allo svincolo del Parlamento, soccorsi in arrivo FOTO

Cossato: Si ribalta allo svincolo del Parlamento, soccorsi in arrivo

Tanto spavento per il conducente dell'auto che si è ribaltata, dopo la perdita di controllo, sullo svincolo del Parlamento sulla SP 232 questa sera, 21 settembre. Celermente si sono portati sul posto i Vigili del Fuoco di Cossato che hanno prestato soccorso, insieme ai sanitari del 118, al malcapitato che ha ricevuto le cure di routine ma che sembra non abbia subito danni fisici importanti. Al termine dell'intervento di soccorso al conducente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza auto e tratto di strada interessato.

Sul posto presenti anche una pattuglia di Carabinieri per i rilievi del caso.

Il personale SA Sicurezza e Ambiente si è occupato della bonifica del manto stradale.