Candelo piange la morte di Franco Falla, un galantuomo al servizio della comunità

Candelo in lutto per la morte di Franco Falla, scomparso nei giorni scorsi all'età di 90 anni. A detta di molti, un vero galantuomo, come scrive l'ex sindaco Mariella Biollino sui canali social: “Si è sempre prodigato per San Giacomo, la chiesetta e il paese intero. Era la colonna portante del Comitato San Giacomo, insieme ad altri che ci hanno già lasciati. Si spera che qualcuno, magari la nostra storica banda, che qui ha sede, raccolga questo importante testimone. Grazie Franco, per tutto ciò che ha dato agli altri, sempre con il sorriso negli occhi, grazie per tutto. Condoglianze alla cara Myriam e a tutta la sua famiglia”. L'ultimo saluto ha avuto luogo lo scorso giovedì nella chiesa di San Lorenzo.