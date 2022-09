Biella, cade dalle scale con bottiglie in mano: ferito un uomo

È stato trasportato in ospedale l'uomo rimasto coinvolto in un grave incidente domestico. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 21 settembre, a Biella, in via Macchieraldo: le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe scivolato mentre stava scendendo le scale. In mano aveva un mucchio di bottiglie. Nella caduta si sarebbe tagliato con i cocci di vetro.

A lanciare l'allarme alcuni residenti che hanno assistito il malcapitato fino all'arrivo dei sanitari; in seguito, l'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. Sul posto anche gli agenti delle Volanti di Polizia.