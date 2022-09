Auto centra tombino in pietra sollevato in strada, danni al cerchione (foto di repertorio)

Percorre la strada ma riporta un danno al cerchione a causa di un tombino di pietra sollevato in mezzo alla carreggiata. È successo ieri, 20 settembre, nel comune di Graglia. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso e il proprietario del mezzo, un 48enne residente in paese.