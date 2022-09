Quaregna Cerreto, cantiere in via Parlamento

Lavori a Quaregna Cerreto. Da oggi mercoledì 21 settembre sono partiti i lavori in via Parlamento: un intervento da circa 100 mila euro molto importante per il Comune.

"E' una via critica - spiega il primo cittadino Katia Giordani - . E' a ridosso della collina e se piove tanto ci sono cascate di acqua e fango che si riversano sulla strada dove con il tempo si è formato un fossato. Noi elimineremo quel fossato, faremo un marciapiede, realizzeremo una cunetta alla francese per fare scorrere l'acqua, quindi procederemo con l'asfaltatura".