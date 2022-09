Ancora cantieri a Biella. Dopo via La Marmora il Comune oggi si è messo al lavoro in altre zone cittadine per la sistemazione dei cubetti.

"Grazie a un contributo statale di 125.000 euro - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà - oggi abbiamo dato il via alla risistemazione dei cubetti in porfido che si sono tolti o rotti in Piazza Martiri, Via Italia e Via Mazzini".