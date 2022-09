La Confederazione sindacati lavoratori europei (Csle) ha indetto per il 1 ottobre 2022 uno sciopero del personale infermieristico di ruolo e ausiliario comparto sanità.

A questo proposito, Asl Biella ricorda che, come sempre avviene in queste circostanze, non saranno garantite le prestazione che non rivestono carattere di urgenza.