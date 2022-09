Prima cena tricolore Benna Lentigny in vista dei 40 anni di gemellaggio

Il Comitato del Gemellaggio di Benna organizza per sabato 24 settembre a partire dalle ore 19 la prima cena tricolore. La cena si svolgerà a Benna in Via Viare Lunghe a Largo Lentigny. Si tratterà di un'occasione, la prima di tante altre in programma in cui sarà possibile approfondire e conoscere il gemellaggio Benna Lentigny prossimo nel 2023 ai suo primi 40 anni.

Ma non si tratterà di una cena tradizionale, un po' come per la classica "Cena in Bianco" ai partecipanti verrà chiesto di portarsi cibo e stoviglie da condividere, il comitato provvederà all'allestimento dei tavoli. Vestitevi come volete sono obbligatori i colori blu, bianco e rosso. Si tratta appunto di un'occasione di condivisione e convivialità che sono alla base del nostro gemellaggio.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel Salone Sport e Folclore di Benna.