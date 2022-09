Omino dell’Acqua: Perché il vetro a rendere può aiutare l’ambiente?

La plastica ed il vetro, quando si parla di confezionamento ed imbottigliamento delle bevande, sono due elementi utilissimi e complementari ma non propriamente uguali in termini di durata e nelle modalità di utilizzo e smaltimento.

La differenza ce la spiega Gianluca Tognin, imprenditore biellese che dal 2020 ha dato vita a Omino dell’Acqua, una realtà che ha fatto dell’ecologia la sua bandiera: “Il vetro è l’unico materiale che mantiene inalterato il gusto naturale dell’acqua, conservandone le proprietà e la freschezza al momento dell’imbottigliamento; inoltre, il vetro ‘aiuta il pianeta’, perché è l’imballaggio più facile da riciclare al mondo”.

Per tutelare ancora di più l’ambiente, Omino dell’Acqua non getta il vetro tra i rifiuti: le bottiglie vuote vengono ritirate dalla casa del cliente, trattate, accuratamente sterilizzate e rimesse in commercio come se fossero appena comprate. Viene così eliminato qualsiasi spreco, in quanto le bottiglie in vetro a rendere - una volta sterilizzate - possono essere riutilizzate fino a 30 volte.

“Nel particolare periodo in cui ci troviamo, in cui l’acqua gassata in bottiglie di plastica tende a scarseggiare, mi preme inoltre sottolineare che l’acqua gassata in vetro non ha subìto stop di produzione” commenta Gianluca.

Gli “omini dell’acqua” consegnano direttamente ai vari domicili di tutta la provincia: una scelta che evita alle persone di farsi carico delle pesanti casse d’acqua fino a casa e che aiuta chi soffre di problemi di mobilità o le persone più anziane. I prodotti offerti e consegnati in vetro a rendere sono acqua, birre e bibite di marchi noti, proprio come Lauretana, posizionata al primo posto sul podio europeo in termini di leggerezza; la scelta di distribuire Lauretana non si basa solo sull’ottima qualità dell’acqua: la sede dell’azienda, infatti, è situata a Graglia, nel Biellese, e questo permette al fornitore di consegnare l’acqua praticamente a chilometro zero. La stessa attenzione verso l’ambiente riguarda anche i vini e gli spumanti, rigorosamente biologici!

Anche il “giro consegne”, per tutelare il più possibile l’ecosistema, è stato suddiviso in base alle zone, nelle quali passerà in giorni prestabiliti ogni settimana, evitando così di percorrere dei chilometri in eccesso.

Omino dell’Acqua si trova a Gaglianico (sede di Quatela Bevande), in via Cavour 82.

