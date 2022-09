Mongrando, in distribuzione brochure dei Carabinieri per prevenire le truffe (foto di repertorio)

In questi giorni nel Comune di Mongrando ha preso il via la campagna informativa e di sensibilizzazione alla prevenzione e al contrasto delle truffe ai danni dei cittadini, in particolare delle persone anziane.

Tale campagna di sensibilizzazione vede come promotori la Locale Stazione dei Carabinieri ed il Comune di Mongrando. E' infatti in fase di distribuzione, grazie ai Volontari della Protezione Civile di Mongrando una brochure che, grazie a consigli utili, richiama l’attenzione e consiglia come comportarsi per evitare di cadere nella rete dei potenziali truffatori ed invita a segnalare casi sospetti. L’invito è quello di chiamare il 112.

“Obiettivo dell’iniziativa: informare, allertare e rendere accorti in particolare gli anziani, nonché i loro familiari e amici, in merito al diffusissimo reato delle truffe, in modo da preservarli da questo tipo di abuso – spiegano dall'amministrazione comunale - Colgo ancora una volta l’occasione per ringraziare il Comando della Locale Stazione dei Carabinieri di Mongrando per il prezioso lavoro di sorveglianza che svolge sul territorio locale”.