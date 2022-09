Giornata Mondiale dell’Alzheimer: a Biella eventi di riflessione, progetti e concorsi

L’Agenzia Europea dei Medicinali promuove il Mese Mondiale dell’Alzheimer, che si celebra per la prima volta quest’anno e culmina oggi, 21 settembre, nella Giornata Mondiale dell’Alzheimer. Il mese è dedicato alla sensibilizzazione sulla demenza e alla lotta allo stigma che la circonda. Il tema di quest’anno è “Alzheimer: viverlo insieme”.

E in questa giornata anche Biella ricorda questa malattia che si stima colpisca 36 milioni di persone nel mondo, di cui un milione nel nostro Paese: numeri destinati purtroppo ad aumentare drammaticamente nel giro di pochi anni.

AIMA Biella ha scelto di celebrarla aprendo le porte del centro d’incontro Mente Locale a chiunque voglia scoprire come prendersi cura della propria memoria. L’Open Day a Mente Locale durerà dalle 10.00 alle 19.00 con un calendario di appuntamenti che vogliono offrire una panoramica sia sulle attività che normalmente si svolgono al centro, sia sui progetti che AIMA Biella sta portando avanti in questo periodo. L’ingresso è gratuito ma, per alcuni momenti, è richiesta la prenotazione per garantire un posto a sedere per tutti. La segreteria è a disposizione per tutte le informazioni allo 015.401767 oppure all’email mentelocale.aima@gmail.com

Il gruppo Sereni Orizzonti che gestisce le strutture di Ronco e di Viverone ha invece indetto un contest letterario dal titolo #TiDedicoUnRicordo. Il contest è aperto a tutti coloro che desiderano comporre un breve racconto o una poesia, eventualmente corredati da delle immagini, sul tema del Ricordo o della Demenza. “Alzheimer: la malattia che ruba i ricordi. All’inizio scompare dalla memoria l’ingrediente di una ricetta; poi il nome della strada del paese in cui si è nati. Alla fine, sono gli affetti, gli episodi di vita, i movimenti più semplici… #TiDedicoUnRicordo è pensato per ridare voce a tutti coloro che soffrono di questa malattia e ai loro affetti più stretti”. È possibile mandare i propri testi entro il 15 ottobre all’indirizzo e-mail ufficio.stampa@sereniorizzonti.it, specificando nome dell’autore (o nome d’arte) e un recapito telefonico o e-mail. L’obiettivo del concorso è quello di accendere i riflettori sugli enormi problemi provocati da questa malattia, che ogni anno influisce sulla vita di milioni di persone e sulle loro famiglie. I migliori testi e poesie verranno letti agli anziani ospiti delle strutture di Sereni Orizzonti.

Anche per la Fondazione Cerino Zegna, che da anni assiste malati e famiglie, è un appuntamento importante. E anche quest'anno la Fondazione ricorda la giornata presso la residenza Ines e Piera Capellaro a Mongrando sabato 24 con un momento istituzionale, quindi a seguire con la sperimentazione di alcune attività specifiche e la Santa Messa celebrata da Don Stefano Vaudano, parroco di Mongrando. L'appuntamento è dalle 9,30.