Via Rosselli a Biella, "Continuano i cattivi odori", la denuncia di un lettore

Buongiorno sono un cittadino di Biella mi chiedo ormai da tempo se qualcuno del comune di Biella pensi di fare qualcosa per questi continui odori che provengono da via Rosselli e tutti sappiamo chi li produce. Non posso pensare che sia tutto normale anche perché questi odori si sentono in qualsiasi orario e sono nauseabondi oltretutto vicino vi è un ospedale. Una vera vergogna.