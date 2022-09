Pettinengo: attenzione all'interruzione dell'energia elettrica oggi, queste le vie

Per effettuare lavori sui alcuni impianti l'energia elettrica verrà interrotta oggi, Martedì 20 settembre 2022, dalle ore 08:30 alle ore 15:30 nel Comune di PETTINENGO.

Queste le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari):

Via Biella da 3 a 5, 9, da 13 a 21, da 25 a 27, da 2 a 6. da 10 a 12, da 16 a 18, 22, 28; Via Firenze da 1 a 3, da 7 a 15, da 21 a 33, 2, da 6 a 8, da 12 a 14, da 18 a 24; Via Dante da 1 a 7, Ibis, da 2 a 8, da 12 a 16, da 20 a 22, da 30 a 36; Via Norcia 13, da 19 a 21, 10, da 16 a 22; Via Garibaldi da 5 a 11, 2, 6, 12; Via Cavour da 2 a 6; Via Zumaglia; Piazza Vaglio 1.