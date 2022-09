Poker di medaglie d’oro per la Rhythmic School nel regionale di Ritmica FOTO

Nuovi eccellenti risultati per la Scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya conquistati nella prova del campionato regionale di ginnastica Ritmica LC disputata nel week end al PalaBiella, con l’organizzazione della Ginnastica Lamarmora. Nella categoria A3 (anno 2011), Iris Marchesi si aggiudica il primo posto con due ottimi esercizi a corpo libero e cerchio; nella J1 (anno 2009) Giulia Bocci è d’oro con eccellenti esibizioni a palla e cerchio; così come nella J2 (anno 2008) primeggia Alessia Botto Steglia impegnata anch’essa con ottime routine a cerchio e palla.

Conclude il poker di vittorie, nella categoria senior (anno 2006), Giada Vitale che si è distinta in due performanti esibizioni a clavette e palla. A completare la partecipazione delle RSgirls in gara, sono scese in pedana altre due rappresentanti della scuola candelese: Martina Brocchi nella categoria A2 eseguendo corpo libero e cerchio ed Esther Sales Neto nella J1 impegnata a fune e cerchio, entrambe classificate al quinto posto. Hanno accompagnato le atlete in gara Arianna Prete e Giada Mello Grand che così commentano le prove delle RSgirls: “Quattro delle nostre atlete si sono distinte per capacità tecnica, eleganza ed armonia degli esercizi e la giuria le ha premiate meritatamente con il primo posto. Peccato per le altre due, che pur possedendo tutte le caratteristiche per salire sul podio, sono incappate in errori che hanno compromesso in parte le loro prove, impedendo in tal modo la possibilità di dimostrare tutto il loro valore. E’ un passaggio - concludono le tecniche - che comunque accrescerà la loro esperienza e che sarà funzionale alla loro crescita futura”.

La Rhythmic School, nel weekend, ha partecipato anche come “special guest” alla festa di San Michele a Vigliano in cui ha presentato parecchie esibizioni sia di gruppo che individuali, particolarmente applaudite dal folto pubblico presente. Sono partiti anche i corsi di avvicinamento alla ginnastica Ritmica, per bimbe e ragazze dai 3 ai 12 anni, che si tengono presso il palazzetto dello sport di Candelo il martedì ed il giovedì dalle 17 in poi. Prossimo impegno per le atlete agoniste della scuola candelese domenica prossima a Saluzzo, dove si terrà la seconda prova del campionato regionale gold FGI junior/senior, a difendere i colori della Rhythmic School scenderanno in campo: Giulia Sapino, Camilla Lozito, Matilde Sabattini e Chiara Sinacori.