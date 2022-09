Piemonte Ginnastica, buon inizio di stagione

Bella prova per le atlete della ASD Piemonte Ginnastica alla 3° prova del Campionato individuale LC Silver di Ritmica svoltosi a Biella il 17 settembre. Rebecca Pulze, Junior 3 ed Aurora Cinguino, Junior 2, categorie in base all’anno di nascita, alle prime esperienze a questi livelli, hanno affrontato la prova con ancora una preparazione non perfetta dopo la pausa estiva.

Rebecca si classifica prima al cerchio e terza in classifica generale su due attrezzi con risultati di giuria oltre i 10 punti. Aurora, con punteggi intorno al 9, si aggiudica il 5° posto. “Un buon inizio per le nostre ginnaste – dice Eterno Donatella, DS – allenate da Francesca Boggio, Giada Pomini e Teresa Romano. Ora ci dedicheremo alla nuova stagione che sta per iniziare“