Bike Riding For Parkinson 2022 fa tappa a Salussola

I 20 ciclisti "Parkinsonauti" domani a Salussola - Foto Bike Riding For Parkinson 2022

Bike Riding For Parkinson è un evento unico nel suo genere, in cui persone malate di Parkinson sfidano le loro quotidiane difficoltà legate alla malattia attraverso la pratica sportiva.

L’edizione 2022 vede protagonisti 20 ciclisti che, partiti domenica 18 settembre dal Gran San Bernardo, stanno attraversando la prima parte della Via Francigena in un percorso di 300 km che si concluderà venerdì 23 settembre a Pavia.

Uno di questi 20 ciclisti, Claudio Terribile, risiede nel Biellese, a Mezzana Mortigliengo. Su iniziativa del Sindaco di Mezzana Alfio Serafia, che ha contattato la sua collega Manuela Chioda di Salussola, domani, mercoledì 21 settembre, Bike Riding For Parkinson 2022 farà tappa a Salussola, che si trova appunto sulla Via Francigena . A Salussola, il Comune, in collaborazione con la Pro Loco, offrirà il pranzo ai “Parkinsonauti”.

Una bella iniziativa che sarà l’occasione per parlare e far parlare di una malattia che colpisce sempre più spesso persone di giovane età, ed in cui Chioda e Serafia ricorderanno l’ex Sindaco di Salussola Carlo Cabrio, scomparso nel 2020.