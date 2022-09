Esce di casa per fare la spesa ma viene colta da un malore improvviso: anziana muore per strada

Esce di casa per fare la spesa ma viene colta da un malore improvviso: 93enne muore per strada (foto di repertorio)

Tragedia a Chiavazza. Stando alle ricostruzioni del caso, un'anziana di circa 93 anni avrebbe accusato un malore in strada mentre stava andando a fare la spesa al vicino supermercato.

La donna si è accasciata a terra, sotto lo sguardo sbigottito di alcuni passanti che hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto si è portato velocemente il personale sanitario del 118 che ha cercato di rianimarla ma ogni tentativo è risultato vano. Presenti anche gli agenti di Polizia per i rilievi del caso. Una volta constatato il decesso, avvenuto per cause naturali, la salma è stata affidata ai familiari.