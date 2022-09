Biella, rubata la bici di Antonino Barone: “Ridatemela, la uso per andare al lavoro”

Tanta simpatia e buon umore. Questi i tratti caratteristici di Antonino Barone, tifosissimo del Basket Biella e noto militante politico del territorio.

È notizia di oggi che ignoti li hanno sottratto la sua bici a pedalata assistita dal valore di quasi 2mila euro, lasciata in sosta ieri sera nella centralissima via Repubblica di Biella. “Sono molto addolorato – confida – Ci tengo molto: non solo a livello affettivo ma la utilizzo anche per raggiungere il mio luogo di lavoro. Senza quella, sono in difficoltà. Ho già denunciato l'accaduto agli agenti di Polizia locale”.

Da qui l'appello: “Se qualcuno la vedesse è pregato di contattare le forze dell'ordine. Mi rivolgo anche a chi me l'ha sottratta: ridatemela e lasciatela fuori Palazzo Oropa, o di fronte a Palazzo Pella”.