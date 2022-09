Ancora fiamme in alta montagna, in azione il Drago sull'Alpe Tura

Ancora fiamme nell'alta Valle Elvo. Non è stato ancora domato l'incendio che, da diversi giorni, sta interessando l'Alpe Tura, sul versante del Rifugio Coda, nel territorio di Pollone: colpiti oltre 10 ettari tra pascoli e terreno situati in una zona elevata ed estremamente impervia, dove è difficile intervenire con le squadre di terra.

In questo momento, sta agendo il Drago, il mezzo aereo dei Vigili del Fuoco, per perlustrare la situazione insieme all'AIB, sul posto per monitorare il fronte del fuoco.

Leggi anche: Pollone, fiamme all'Alpe Tura: si valuta l'uso dei mezzi aerei