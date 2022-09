Riparte in Piemonte il progetto “Escursioni familiari”

Ripartono nel mese di settembre gli incontri formativi online di Escursioni familiari, il progetto finanziato dalla Regione Piemonte per genitori e famiglie che desiderano approfondire temi e problemi che caratterizzano l’infanzia, i giovani, la crescita e le relazioni educative.

Gli incontri – grazie alla stretta collaborazione con i Centri per le famiglie della regione – saranno coordinati dall’RTI composta dalla Cooperativa Animazione Valdocco, Inforcoop Ecipa Piemonte e condotti da esperti. Escursioni familiari, avviato con successo nel mese di giugno nei territori di Biella, Cuneo, Verbano CusioOssola, Alessandria e Vercelli, si articolerà nello specifico in 8 edizioni online - ognuna composta da cinque appuntamenti di tre ore l’uno dislocati negli otto ambiti provinciali della regione - e da 46 laboratori pedagogici in presenza, in raccordo con i quarantasei Centri per le famiglie della Regione. Gli appuntamenti verteranno sempre su codici educativi, prima infanzia, adolescenza, rapporto tra i giovani e le nuove tecnologie, abbandono scolastico, affettività e sessualità. Un percorso informativo quindi di sensibilizzazione sui temi del sostegno alla genitorialità e della cura dei legami in favore delle famiglie residenti nel territorio piemontese.

“Un intervento straordinario a sostegno dei genitori: in un periodo di disorientamento – che ritroviamo anche nei nostri figli – con l’obiettivo di fornire un sostegno concreto per l’esercizio del ruolo educativo in riferimento alle diverse fasi evolutive della loro crescita. Percorsi in raccordo con i Centri per le famiglie piemontesi e nel quadro delle attività da loro promosse e realizzate” – ha affermato l’Assessore ai Bambini e alla Famiglia della Regione Piemonte, nell’ambito della conferenza stampa di avvio del percorso. Il progetto viene condotto attraverso l’adozione di strumenti innovativi e piattaforme digitali per facilitare il coinvolgimento delle famiglie e migliorare i flussi di comunicazione: un percorso che sarà svolto in sinergia tra formatori professionisti, Centri per le famiglie, Cooperativa Animazione Valdocco e Inforcoop Ecipa Piemonte. L’accesso ai seminari online avviene previa iscrizione e fino a esaurimento posti (con priorità di accesso ai nuclei familiari dei Centri per le famiglie).

Gli incontri sono suddivisi in aree territoriali, per iscriversi al percorso accedere al link di ogni ambito provinciale:

Questi gli appuntamenti:

21 09 .22 H.17: "Come essere un genitore, in particolare un papà presente (o-6)"

28.09.22 H.17:00 "A che gioco giochiamo : regole e rituali educativi per

aiutare figli e figlie a crescere autonomi e responsabili ( tutte le fasce di età)

13.10.22 H.17:00 “Touch generation, istruzioni per l’uso” la modernità tecnologica vista come bicchiere mezzo pieno”

25.10.22 H.17:00 ”Tra euphoria e Youporn. Amore e sessualità tra teen drama e internet. Chi parla di sessualità agli adolescenti? “