"Passeggiare nell'aria con Amedeo Avogadro", la Pro Loco Aquaregna ancora al lavoro, FOTO

La Pro loco Aquaregna non si ferma: prosegue il grande lavoro di ripristino dei cartelli lungo il sentiero "Passeggiando nell'aria con Amedeo Avogadro" in vista dell'appuntamento del 2 ottobre, la camminata che i volontari hanno già messo in calendario da mesi ormai.

Ogni giorno i volontari dell'associazione si trovano al campo sportivo e rifanno o sistemano i vecchi cartelli che trovano spazio nell'area.

Il sentiero si trova nell'area del vecchio mulino ed è diviso in 7 tappe. In ultimo c'è un'ottava, dove si trova la tomba di Avogadro al cimitero.