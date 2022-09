Bessone, inizio della scuola a Biella con cantieri: “Voglio garantire la sicurezza ai nostri figli”, VIDEO

Inizio della scuola senza mascherine, distanziamento e abolizione della Dad per gli allievi che sono tornati in classe la scorsa settimana, e anche con tante novità per quanto riguarda gli iscritti nelle scuole di Biella.

In estate è stato aperto un cantiere alla media di Chiavazza, che ha comportato un inizio scuola per i suoi studenti in spazi diversi, rispetto a quelli dell'edificio di via De Amicis. “Finalmente i bambini sono tornati a socializzare senza più tutte le restrizioni imposte dal Covid – commenta l'assessore – ed è ciò che tutti noi ci aspettavamo tornando così alla normalità rimanendo comunque vigili. Ora le esigenze e gli obiettivi sono cambiati, infatti, grazie ad alcuni bandi abbiamo potuto iniziare molti lavori di adeguamento sulla sicurezza atti a migliorare strutturalmente le scuole, oltre all'innovazione e in alcuni casi anche ampliamenti di aule per laboratori ed altre attività curriculari. Tutto questo ci ha messo di fronte a una riorganizzazione degli spazi nell'ottica di dare un nuovo volto alle nostre scuole, in funzione del futuro dei nostri bambini e delle nostre bambine”.

Inevitabile qualche disagio nel caso in cui si interviene sugli elementi strutturali di un edificio. “Logico, non è pensabile che tutto sia come prima, ma stiamo lavorando per la normalità, dobbiamo avvicinarci il più possibile – continua l'assessore - . E nel caso della Nino Costa è stato un vero e proprio trampolino di lancio per altri interventi che interesseranno altre scuole. In questo caso si è trattato di spostare 8 classi. Mi scuso con i genitori per la comunicazione poco tempestiva ma è stata una corsa contro il tempo, e noi dobbiamo garantire innovazione e sicurezza a bambini e famiglie, creare nuovi spazi per una didattica nuova. Vero che ci sono meno allievi, ma nel 2021 ci sono stati aumenti di bambini diversamente abili ai quali vogliamo garantire una regolare didattica creando spazi più ampi, aule morbide”.

Creare poli 0-6, dal nido alla materna è uno dei nuovi obiettivi ai quali sta lavorando l'assessore Bessone: i primi nasceranno a Pavignano e al Thes.