"Erbacce, rifiuti, vandalismo e sporcizia", cartoline dal Piazzo da un lettore FOTO

Ora mi chiedo: se non fosse un cittadino comune, come me in questo caso e come altri che più o meno recentemente hanno già fatto, a segnalare questa incuria imperante, le nostre strade diventerebbero una giungla o una discarica? Non solo strade, angoli e scorci caratteristici per la nostra splendida città, ridotta ormai ad essere una raccolta di cartoline vecchie, sbiadite e soprattutto segnale di abbandono e decadenza.