Benna- Albissola, in 92 nel tradizionale giro in bici al mare

In 92 alla 18° Benna- Albissola - Foto Maffeo Ciclismo

Dai 6° centigradi di Benna alle 7 del mattino, ora della partenza, alla temperatura tiepida del mare di Albissola nel pomeriggio di ieri domenica 18 settembre.

Questi alcuni momenti della 18° Benna- Albissola, la gita al mare in bicicletta che Maffeo Ciclismo di Benna organizza da 18 anni.

Questo il diario della splendida giornata di ieri. Da Benna sono partiti in 89 a cui, durante il viaggio, si sono aggiunti due ciclisti di Vercelli e uno di Parma. I primi hanno raggiunto Albissola verso le 13.30 mentre gli ultimi sono arrivati alle 18 circa. Una caduta ha coinvolto 4 partecipanti ma senza gravi conseguenze.

“Due furgoni - dice Maurizio Maffeo, titolare di Maffeo Ciclismo - ci hanno seguito durante il percorso assicurandoci l'eventuale assistenza. Abbiamo fatto un bagno favorito dalla temperatura dell'acqua ancora tiepida. Il percorso filante ha permesso di arrivare al mare presto e quindi di restare in spiaggia abbastanza prima di andare a cena. La pizzeria Fiore di Albissola si è dimostrata come sempre all'altezza della situazione accogliendo i 115 ospiti e servendoli in poche ore con menù alla carta. Veramente bravi”.

La comitiva, insieme a mogli e amici, giunti ad Albissola con due pullman, è rientrata sugli sessi pullman a Benna verso le 23:30 di ieri sera.