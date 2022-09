Fdi, Crosetto in visita alle aziende biellesi, FOTO

Fdi, Crosetto in visita alle aziende biellesi

Oggi, lunedì 19 settembre, Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli di Italia, accompagnerà nel Biellese il candidato alla Camera dei Deputati Andrea Delmastro nel corso della campagna elettorale.

Primo appuntamento è stato ad Andorno, alla ditta Iride, anche alla presenza del candidato nel listino di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo e Elena Chiorino, Assessore Regionale e candidata nel collegio di Torino visiteranno l’azienda tessile.

La visita è stata finalizzata a presentare le proposte di Fratelli d’Itala a favore delle categorie produttive e in particolar modo del manifatturiero. In particolare, sono state presentate le proposte di Fratelli d’Italia per contrastare il “caro energia”.