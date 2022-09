Elezioni 2022, Filoni fuori dai cancelli dell'ex Lancia di Verrone

Riceviamo e pubblichiamo:

“È vero, stiamo tra la gente e con la gente ma tra gli operai ci stiamo ancora meglio. Oggi siamo stati davanti ai cancelli della ex-Lancia di Verrone, ora Stellantis. Oggi ho avuto un tuffo al cuore ricordando le centinaia di altre volte che ero andato a volantinare per la sinistra nei decenni passati davanti alle fabbriche biellesi (oggi quasi tutte, tristemente, chiuse) ma, soprattutto, ho pensato alla mia esperienza in fabbrica quando avevo vent’anni: la solidarietà tra di noi ma anche quegli orari e quei ritmi pesanti e quel movimento sindacale che ha rappresentato per noi la scuola vera. Dove abbiamo imparato a discutere tra noi ma anche a confrontarci con il padrone. Il sindacato come straordinaria palestra di democrazia.

Oggi che il lavoro è sempre più precario e frammentato una sinistra degna di questo nome non può che chiedere: la reintroduzione totale dell’art.18, 10€ per un salario minimo legale, una vera legge sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro, la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a 35h a parità di salario, la parità salariale per uomini e donne, l’abolizione dei contratti pirata con l’incentivo per le aziende a stipulare contratti a tempo indeterminato, l’abbassamento dell’età pensionabile. Noi ci siamo, l’Alleanza Verdi e sinistra c’è, sempre dalla stessa parte. Quella dei lavoratori e delle lavoratrici”.