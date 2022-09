Biella: il vecchio ospedale oggetto di un'interrogazione del Pd

Il vecchio ospedale nel cuore di Biella è oggetto di un'interrogazione del Pd in consiglio comunale a Palazzo Oropa. In particolare, i consiglieri Valeria Varnero, Paolo Rizzo, Marta Bruschi, Mohamed Es Saket e Manuela Mazza, chiedono al sindaco Claudio Corradino e all'assessore competente perché non si costituisca un tavolo istituzionale per copianificare il futuro di detto immobile, quale sia la visione di questa maggioranza sull’area e per quale motivo l'amministrazione non abbia proseguito con l'Asl Biella a ragionare sul progetto del "federal building".

Nel documento, i consiglieri fanno riferimento all'incendio che ha interessato i sotterranei dell'edificio nei mesi scorsi Fiamme nel sotterraneo dell'ex Ospedale e alle perizie che sono state fatte negli anni.

"E’ di tutta evidenza che il complesso dell’vecchio ospedale va sempre più degradandosi con il passare del tempo - scrivono i consiglieri -. Questo comporta un grave problema per la città e per i residenti nelle zone limitrofe".