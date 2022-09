Gli Alpini biellesi festeggiano San Maurizio

Il 23 e il 24 settembre gli Alpini di Biella festeggeranno San Maurizio in via Ferruccio Nazionale.

Venerdì 23 settembre nella Sede Sezionale in via Ferruccio Nazionale alle ore 20:00 partenza della Cinquemila degli Alpini, trofeo San Maurizio, 16° edizione, Gara podistica in notturna, illuminata da torri faro.



Sabato 24 settembre presso il Piazzale della Sede alle ore 18:00 schieramento dei gagliardetti, Alpini, Amici degli Alpini e Aggregati. Presenzierà la Fanfara Alpina Penna Nera. Ci saranno gli Onori al Vessillo Sezionale, l' Alzabandiera, la Cerimonia di consegna del Cappello di Amico degli Alpini che ogni Capogruppo consegnerà ai propri Aggregati che sono stati promossi ad Amico degli Alpini, negli anni 2020 e 2021 quindi la Cerimonia di consegna della Targa del Mulo. I nuovi Capogruppo consegneranno il riconoscimento al proprio predecessore.



Queste due cerimonie riprenderanno dopo due anni di fermo causa la Pandemia. Seguiranno la Santa Messa celebrata da Don Remo accompagnata dal Coro la Ceseta di Sandigliano, quindi la cena.