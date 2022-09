Non ti scordar di me, al Belletti Bona Biella un evento per onorare la nostra memoria

“Non ti scordar di me” è l’ultimo dei tre appuntamenti in cui si è articolato il progetto “Memoria d’annata!”, che vede come ente capofila Anteo Impresa Sociale con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Sabato 24 settembre, il chiostro dell’Istituto Belletti Bona di Biella accoglierà in maniera libera coloro che desidereranno visitare due mostre e assistere a una rappresentazione musicale e teatrale dedi-cate alla memoria del nostro territorio.

Al centro dell'evento ancora una volta le storie di vita e i ricordi degli anziani dell'RSA Belletti Bona restituite, in questo evento conclusivo, attraverso una formula allargata che prevede diverse espres-sioni artistiche: saranno allestite postazioni espositive in cui troveranno spazio una mostra di giocat-toli antichi a cura di collezionisti amatori locali, una mostra fotografica curata dall'Associazione Mi-crosolchi con le immagini storiche del “Ferragosto Andornese”, che raccontano gli anni d’oro di uno dei punti di riferimento della migliore musica italiana, simbolo della mondanità biellese di un tempo, e una rielaborazione artistica della pittrice Francesca Iannacone dei racconti degli anziani sui giochi delle loro infanzie. Le animazioni musical-teatrali, curate, come nei due precedenti appuntamenti, dall’Associazione Storie di Piazza, porteranno in scena diversi ricordi degli anziani della RSA: i ricordi dei giochi e delle sale da ballo, con un cameo dedicato al Ferragosto andornese; gli interpreti saranno Silke Bat-tistini, Noemi Garbo, Davide Ingannamorte, Francesco Logoteta, Salvo Montalto, Maurizia Mosca, Filippo Pellegrini, Luisa Trompetto, con la regia di Manuela Tamietti, scene e costumi a cura di Laura Rossi, con il supporto tecnico di Giona Mantovani.

Martina Laganà, l’antropologa Anteo che ha ideato e organizzato l’intero progetto “Memoria d’An-nata!”, spiega: “Il progetto, nel mettere in scena una pluralità di esperienze di vita degli anziani e nel riconnetterle al quadro dei processi storici e sociali, intende sfidare l’assunzione di modelli universali dell'invecchiamento e del corso di vita. L’evento è aperto al pubblico perché le nostre residenze per anziani sono gestite secondo un modello di integrazione costante con il territorio ed è volto a favorire l’avvicinamento delle generazioni più giovani a un grande patrimonio di saperi ed esperienze che è importante conservare e valorizzare nel tempo”. Le mostre sono visitabili dalle ore 10 alle ore 17; la rappresentazione musical-teatrale avverrà alle ore 15, con una replica alle ore 16.