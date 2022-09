Volpe investita a Sordevolo, gli attori della Passione assistono alla scena e lanciano subito l'allarme

Una volpe viene investita in pieno da un'auto in corsa. Ad assistere alla scena alcuni attori della Passione di Sordevolo che lanciano immediatamente l'allarme. È successo nella notte tra venerdì e sabato, in prossimità dell'anfiteatro del paese: stando alle ricostruzioni del caso, la volpe è stata travolta da un veicolo in transito.

Rimasta contusa e dolorante, è stata subito assistita e medicata dal personale preposto della Protezione Civile, avvisato per tempo dai figuranti della Passione. Una chiamata tempestiva, tale da salvarle la vita. In seguito, dopo le cure del caso, è stata liberata nella boscaglia dell'alta Valle Elvo.