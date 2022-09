Scontro auto-moto per mancata precedenza a Cossato, centauro in attesa di prognosi (foto di repertorio)

Sarebbe in attesa di prognosi ma non verserebbe in gravi condizioni il motociclista di 56 anni, rimasto coinvolto ieri sera, 18 settembre, nel sinistro stradale avvenuto a Cossato con un'altra auto. Stando alle ricostruzioni del caso, l'incidente sarebbe avvenuto per una mancata precedenza e, dopo l'impatto, l'uomo alla guida dell'automezzo si sarebbe rifugiato all'interno del suo appartamento.

Qui, il 26enne è stato raggiunto dai Carabinieri per i controlli di rito ma si sarebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti del caso. Per questo motivo, il mezzo è stato posto sotto sequestro. Sono in atto altre indagini da parte dei militari dell'Arma.

