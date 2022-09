Pollone, fiamme all'Alpe Tura: si valuta l'uso dei mezzi aerei

Ancora incendi in alta Valle Elvo. Stavolta l'allarme arriva dall'Alpe Tura, sul versante del Rifugio Coda, nel territorio di Pollone: stando alle informazioni raccolte, un rogo si è sviluppato in una zona di pascolo particolarmente impervia e ripida.

Per questo, non sarebbe praticabile un intervento di terra per lo spegnimento delle fiamme, ora alimentate dal forte vento. Sul posto squadre AIB e Vigili del Fuoco per presidiare l'area. Si sta valutando l'utilizzo di mezzi aerei, in base soprattutto alla gravità della situazione che verrà accertata nelle prossime ore.