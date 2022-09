Incidente autonomo nella serata di ieri, 18 settembre, a Valdilana. Stando alle prime ricostruzioni, un motociclista è caduto lungo la Provinciale 232, all'altezza del Bifficio Jeb di Trivero.

A causa del sinistro, si è verificato uno sversamento d'olio lungo la carreggiata. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Crevacuore per i rilievi di rito, anche il personale SA (Sicurezza e Ambiente) per le operazioni di pulizia e messa in sicurezza della strada.