Perde il controllo dell'auto per cause da accertare e finisce contro il muro di un'abitazione. Ma resta incolume. È quanto sarebbe successo ad una donna alla guida, rimasta coinvolta in un sinistro autonomo, avvenuto poco dopo le 13 di sabato, 17 settembre, a Mongrando. Sul posto gli agenti di Polizia per i rilievi del caso.