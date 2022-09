Maxi incidente a Biella, due auto si scontrano e finiscono contro altri tre mezzi in sosta

5 auto danneggiate, una donna in ospedale: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera, 18 settembre, all'incrocio tra via Trieste e via Piave, a Biella. Stando alle prime ricostruzioni del caso, due auto si sarebbero scontrate per una mancata precedenza: a seguito del violento urto, entrambi i veicoli sono finiti contro altri tre mezzi in sosta lungo la via.

Indenni i due uomini alla guida, un giovane di 21 anni e un pensionato di 78 anni; lievemente ferita una passeggera, una 77enne, assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto la Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi.