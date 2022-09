Investiti tassi, cinghiali, volpi: è strage di animali selvatici sulle strade del Biellese

Strage di animali selvatici sulle strade del Biellese. È successo lo scorso weekend: a perdere la vita un paio di volpi, travolte e uccise a Quaregna Cerreto e a Pollone; non ce l'hanno fatta nemmeno il tasso e il cinghiale di pochi mesi, investiti in pieno nei territori di Ronco Biellese e Pollone. In tutti i casi, è intervenuto il personale della Protezione Civile dedito al recupero delle carcasse.