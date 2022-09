Dolore a Biella, è mancata Marianelda Vittone dello storico negozio di Oropa

Lutto nel Biellese per la morte di Marianelda Vittone, mancata all'affetto dei suoi cari. Aveva 92 anni. Era molto conosciuta in tutto il Biellese: fin dagli anni '60, è stata titolare dello storico negozio di ricordi a Oropa; una volta in pensione, ha assistito i due figli fino al 2015. A detta degli amici e dei familiari, era una donna riservata ma sempre disponibile con tutti, pronta a dare una mano. Amante della poesia, ha composto diversi scritti sulla vita del Santuario.

La veglia di preghiera verrà recitata a Cossila San grato domani, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di San Grato; sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Bonino, alle 14.30 di mercoledì 21 settembre.