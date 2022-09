Tamponamento a catena, con un ferito in ospedale. È quanto accaduto giovedì scorso, in via Ogliaro, a Biella: tre le auto coinvolte, con un giovane di 26 anni rimasto lievemente contuso nell'impatto.

È stato subito soccorso dal personale del 118 e portato al Pronto Soccorso per l'assistenza di rito. Sul posto anche la Polizia di Stato per gli accertamenti di rito che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.