Biella, ferita una donna dopo un tamponamento tra auto in via Torino (foto di repertorio)

È di 7 giorni la prognosi della donna rimasta lievemente ferita, a seguito di un tamponamento avvenuto ieri sera, 18 settembre, in via Torino, a Biella. Due le auto coinvolte, guidate da un giovane di 24 anni e una 53enne.

Proprio quest'ultima è stata subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche gli agenti di Polizia Stradale per i rilievi di rito.