Ennesimo incidente stradale nel Biellese. L'ultimo caso è stato riscontrato a Candelo, dove un'auto è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo: stando alle ricostruzioni del caso, il 26enne alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo per cause da accertare e si sarebbe scontrato con due parapedoni, a pochi metri dalla sua abitazione.

Non sarebbe rimasto ferito nell'impatto. Sul posto Carabinieri e Polizia per i rilievi del caso. Il fatto è avvenuto lo scorso sabato.