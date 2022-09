AIMA Biella, tornano gli incontri: si comincia al Vandorno

Dopo la pausa estiva tornano gli incontri informativi sul territorio organizzati da AIMA Biella. Venerdì 23 settembre dalle 20.45 è in programma una serata alla quale sono invitati i residenti dei quartieri Barazzetto e Vandorno. L'incontro si terrà nel teatrino Frignani, a fianco della chiesa del Vandorno, ed è a ingresso libero e gratuito. E' in corso di programmazione un altro incontro in città che si terrà venerdì 30 settembre al Vernato.