Viverone, nuovi servizi con un occhio attento al turismo

Nuove opere nell’ottica di un miglioramento dei servizi al settore turistico. Lo annuncia il sindaco di Viverone Renzo Carisio: “Anche in vista dei recenti campionati mondiali di nuoto pinnato, è stato realizzato un nuovo bagno nell’area del prato comunale a fianco dell’Hotel Royal. Il servizio si compone di due bagni, di cui uno per disabili, ed un lavello con due posti. I locali sono stati realizzati nell’ex stazione di pompaggio del collettore. I servizi in questione saranno soprattutto al servizio di manifestazioni che saranno organizzate nel confinante prato comunale e saranno ultimate nei dettagli quanto prima. Parimenti é stato eliminato il ricovero dei rifiuti posto sul lungo lago a fianco del marciapiede dopo il locale Eden. Il sito in questione, che è stato bonificato, presentava problemi di pulizia e di cattivi odori. E’ stato spostato a fianco dei nuovi bagni in apposita area e sarà al servizio esclusivo del complesso comunale in gestione Zanzibar. Il costo delle due opere è di circa 13mila euro”.